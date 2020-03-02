不妙！疫情衝擊 勞動基金1月慘賠312.8億元

1月美中貿易衝突雖已趨於和緩，但中國大陸爆發COVID-19（新冠肺炎）疫情，擾亂全球生產供應鏈，各國際金融市場在疫情效應疑慮下紛紛下跌，勞動基金今年1月收益由正轉負，慘賠312.8億元，收益率-0.75％。

勞動基金去年全年大賺4735億元，收益率達11.81%，雙雙創歷史新高紀錄。但好景不常，受到新冠肺炎疫情影響，勞動部今日上午公布勞動基金最新投資績效，今年1月整體勞動基金收益由正轉負。

勞動部勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至今年1月底止規模為4兆3,275億元，其中新制勞退基金規模為2兆4,747億元，舊制勞退基金規模為9,476億元，勞保基金規模為7,472億元，就保基金規模為1,340億元。

勞動基金審慎依市場情勢動態調整全球布局，今年截至1月底，整體勞動基金評價後收益數為-312.8億元，收益率-0.75％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金收益率分別為-0.73％、-0.86％、-0.86％、0.25％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,674億元，收益數為-27.2億元，收益率為-0.77％。

勞動基金運用局表示，1月美中貿易衝突雖已趨於和緩，但中國大陸爆發COVID-19（新冠肺炎）疫情，擾亂全球生產供應鏈，各國際金融市場在疫情效應疑慮下紛紛下跌，尤其與中國大陸經貿關係密切的亞洲國家影響更為嚴重。MSCI全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，1月份表現分別為-1.10％、-3.70％、-4.59％、-4.18％及1.28％。

展望未來，勞動基金運用局指出，整體而言，美中貿易協商第一階段已達成協議，有助於穩定全球經貿環境，惟受肺炎疫情擴散影響，短期內全球金融市場因擔憂疫情而波動加劇，勞動基金運用局將持續觀察疫情後續效應與中國大陸製造業能否順利復工，以及美中貿易協議後續落實程度、英國與歐盟貿易談判進展、全球經濟成長情形等，審慎調節投資步伐，有效分散市場風險。