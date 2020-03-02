疫情衝突！實施無薪假大增至40家、1,604人

勞動部公布最新無薪假統計，截至今（2020）年2月29日止，實施無薪假有40家企業，實施人數1,604人，較上期新增735人。

勞動部指出，上期(109年2月15日)家數計22家，實施人數869人。上期事業單位中，目前停止實施者計3家，另新增21家，累計新增18家，實施人數新增735人。本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休4日(含)以下。

受新冠肺炎疫情影響，目前國內百貨公司、航空業、觀光旅行社、交通運輸、飯店業等皆紛紛傳出要放無薪假的訊息，將陸續反映在統計上。

因應可能出現無薪假大潮，勞動部已調整「充電再出發訓練計畫」的補助額度。企業於實施無薪假期間，可向勞動部申請「充電再出發訓練計畫」，企業辦理訓練課程，補助由原190萬元提高至350萬元，而勞工訓練津貼時數上限，由目前100小時提高至120小時，以每小時158 元計算，參訓勞工最高可領到18,960元的訓練津貼。

此外，勞動部日前發函，產業若因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致業務緊縮營運困難，事業單位得循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間。對於按月計酬的全時勞工，其每月工資仍不得低於法定基本工資23,800元。若再加計訓練補貼，實施無薪假勞工每月最多可領42,760元，盼能保障勞工一家子生活。