新冠肺炎疫情衝擊勞工生計 無薪假新增735人

勞動部今（2）日發布最新無薪休假統計，受新冠肺炎疫情影響，目前國內百貨公司、航空業、觀光旅行社、交通運輸、飯店業等皆紛紛傳出要放無薪假的訊息，而最新一期無薪假實施家數為40家，新增人數為735人，總計實施人數為1604人，顯露新冠肺炎疫情已開始衝擊勞工生計了。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨指出，本次實施無薪假的產業，除了金屬機電業外，確實也新增了新冠肺炎的重災產業，包括：餐飲、旅宿，以及批發零售業都有業者實施無薪假。

謝倩蒨表示，勞動部會密切注意受到新冠肺炎疫情衝擊的無薪假後續發展，也呼籲事業單位和縣市政府主管機關須按時通報。

謝倩蒨進一步指出，此次最新無薪假統計，是截至2月29日有實施無薪假的家數和人數，但若和去年底的3074人相比，從人數看來是尚未大爆發。但，謝倩蒨也坦言，近來勞動部確實接獲相當多詢問該如何向縣市政府通報無薪假的相關諮詢電話。

再加上無薪假必須由勞資雙方簽訂好協議才可以實施，因此不排除受新冠肺炎衝擊而可能產生的無薪假家數和人數還在醞釀中。