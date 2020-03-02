專家看本周指標／陸低迷指標透露的訊號

武漢新型冠狀病毒疫情爆發迄今持續延燒，各國對該病毒仍未全然瞭解。世界衛生組織說，疫情已達到最高警戒級別，可以向任何方向發展。而各國的公衛體系也均處危機管理模式。

因為疫情規模大小及取得控制所需時間無法掌握，目前要準確量化對中國和世界經濟的影響並不實際。但受衝擊層面已經逐漸明朗：封城與隔離手段，導致中國國內工廠停工、運輸中斷及中國經濟活動的停擺；高度依賴中國供應鏈的全球製造業因而受到嚴重衝擊；受疫情感染國家的供應鏈也可能中斷，如南韓及義大利等；國內外需求受到大幅壓抑；預期多數上市公司的獲利都將衰退，金融市場可能動盪。

對中國經濟的衝擊而言，日前公布的2月製造業PMI僅35.7，較1月大幅下降14.3，是歷史新低。非製造業從54.1滑落到2月的29.6，第1季GDP大幅下滑趨勢已經確定，問題是第2季度下修程度有多大？那些以中國為最大貿易夥伴的國家受影響有多嚴重？

在金融穩定方面，據調查，中國中小企業的現金流量一般只夠撐三個月，疫情延長將出現資金斷鏈危機，銀行呆帳與債券違約都將惡化。標普估計，中國銀行業的不良貸款率可能提高三倍，達6.3%。企業受創也將影響就業和工資，進一步打擊消費者信心。

中國國家主席習近平已提出警語，一些防止新冠肺炎擴散努力太過頭，已威脅國家經濟成長，不要推出「更多限制措施」，各層級單位被要求達成今年經濟與社會發展目標。但急於復工復產，也可能導致疫情再起，官方對外宣稱公布疫情得到初步遏制，負面影響逐步減弱，預計3月採購經理指數將會改善。

歐亞許多國家的經濟已經受到波及，美國經濟的影響也開始浮現，2月21日IHS Markit公布的Flash PMI數據顯示，調整後的2月綜合PMI產出指數從2020年初的53.3下降至49.6。更直接的影響是在金融方面，道瓊與標普股指在2月24日當周跌幅超過10%。Fed主席鮑爾更在上周五收盤前聲明，將視需要採取行動及適當工具支援經濟，讓原本跌1,000點的道瓊指數以跌357點收盤。但未來變數仍多，代表金融市場將持續動盪。

全球經濟成長在疫情爆發前就已趨緩。中國工廠何時恢復正常？疫情是否再爆發？日、韓、歐、美的經濟受到的影響程度？都是全球經濟短期內是否會陷入衰退的關鍵。疫情勢必加速全球供應鏈的重組，外資生產基地重新布局與資金匯出，對中國經濟的長期發展與金融穩定，影響十分深遠。

（作者是永豐銀行資深副總經理）