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防疫減少價格回補 3月桶裝瓦斯每公斤降1.4元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

中油今（1）日宣布，自2日凌晨零時起，2020年3月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降1.4元；車用液化石油氣每公升調降0.8元；國內天然氣價格則不調漲，相當於桶裝瓦斯每桶降28元。其中，依照調價機制本應回補之前吸收的價格，為共同防疫因素，暫時僅回補五分之一。

中油表示，液化石油氣價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，近期國際液化石油氣價格下滑，3月國際液化石油氣合約價 CP較上月下跌，依液化石油氣計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調降2.7元，依調價機制原應先回補先前吸收的每公斤6.5元，為減輕民眾負擔並共同防疫，本月每公斤僅回補1.3元，尚未回補的每公斤5.2元將於日後國際價格跌價時再行回補；調整後液化石油氣每公斤調降1.4元，20公斤裝瓦斯每桶可調降28元。

天然氣部分則續配合政府防疫期間穩定物價政策，3月天然氣價格不調漲。

液化石油氣 中油

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