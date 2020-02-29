4月新電價估「四連凍」 台電喊話今年夏季可穩定供電

經濟部能源局表示，預計最快3月初召開「電價費率審議會」，就等確認半數以上委員可出席時間，將拍板定案4月1日的新電價。不過，外傳經濟部已定調由於新冠肺炎疫情衝擊國內經濟成長，預估這次電價會繼續凍漲，維持每度2.6253元，創下「四連凍」新紀錄。

對此，經濟部能源局副局長李君禮三緘其口，強調有關電價調整主要取決於燃料成本，一切交由電價費率審議會討論後定案。

台電則對今年夏季穩定供電有信心，台電副總經理徐造華表示，今年夏季供電依舊朝備轉容量率10%目標努力，加上苗栗通霄電廠對外的345KV超高壓電源線工期，確定可提早到5月完成，屆時將可以讓通霄電廠滿載發電，且多出100萬瓩電力，也就是說，今年夏季台電的供電能力更高了。

徐造華表示，只要今年夏季天氣沒有太大變化，台電評估，今年夏季穩定供電，是沒有問題的。

李君禮強調，有關電價調整，主要取決於燃料成本，且我國98%的能源是進口的。

不過，據了解，目前國際燃料價格處於低檔，無論油、氣價格都是走跌的趨勢，電價也就沒有調漲的壓力。

只是台電持續虧損，去年稅前虧損147億元，也可能成為電價調整的變因之一。

不過，李君禮表示，為照顧民生，以往是民生用電300度以下是不調整，同時為穩定物價，小商家1500度以下也是不漲的。

且國際油價2月28日盤中還跌破每桶50美元，是2018年12月來首見，預估是受新冠肺炎疫情全球快速擴散影響，導致全球原油需求量劇減。

經濟部說，依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為一年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%的限制，台電公司依電價公式估算的電價檢討方案，尚須經過電價費率審議會審議，由審議委員依公式檢視各項成本因子後，決議最終電價調整結果。

依照規定，電價費率審議會委員共17人，政府機關代表9人，其中包括經濟部政務次長曾文生、能源局長游振偉，工商及消費者團體代表3人，專家學者代表5人。