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新冠疫情衝擊電價該怎麼調？ 學者拋出「這個」新名詞

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

外傳受到新冠肺炎疫情全球快速擴散影響，經濟部已定調4月的新電價持續「凍漲」可能性高。學者提醒，電價一昧凍漲，未必是好事，電價應該「回歸市場機制」，如果這次繼續維持每度2.6253元，代表電價二年來都不動如山，這在自由經濟市場是很不合理的；若燃料成本降低，再加上新冠肺炎衝擊，電價應該是需要考慮調降，也就是說，這次電價若未調整，應該是「凍跌」，而非「凍漲」。

電價在台灣來說，從來不是單純的能源或是民生議題，尤其到了選舉之前，或遇到了重大疫情或災情，因為深怕得罪了大部分的老百姓，還可能成為政策支票。

中經院能源與環境研究中心研究員王京明表示，關於今年4月電價的調整，不僅全球燃料成本降低，再加上新冠肺炎疫情嚴重衝擊，中國這個世界經濟火車頭停擺，引擎熄火了，電力需求降低。合理的話，電價是應該往下修，如果這次經濟部沒有調整電價，那應該是「凍跌」。

同樣的，元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源也建議，電價應該回歸市場機制，該漲就漲，該跌就跌，不應受選舉、景氣，或者災情、疫情影響，否則之後承受的反彈作用力會更大。

梁國源進一步指出，經濟部去年3月就曾提出「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」，若以年均用電成長率1.86%情境下，2025年平均電價推估為一度3.39元，較2017年2.55元增加0.84元，漲幅高達33%。

梁國源建議，電價費率審議應該簡單化，且公式的精神就是反映燃料成本，如果電價長期處於不合理的情形下，對民眾來說，也缺乏「節電」誘因。再加上核二廠1號機原定除役年限為2021年12月也快到了，屆時缺電壓力會更大，關於電價的合理反映，經濟部不可不慎。

王京明則指出，此次電價不僅沒有往上調的空間，甚至應該往下修。但，我國的電價一年最多只能調二次，政府已取代經濟市場，球員兼裁判，變成了計劃經濟，且反觀OECD（經濟合作暨發展組織）各國，是沒有電價審定委員會的，因為都是由市場決定價格，且是即時的反映。

王京明進一步建議，我國電價應該比照油價，每個星期調整，並由市場決定價格。

電價 疫情 經濟部

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