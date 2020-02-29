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運動品出口 攀23年高點

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

健身器材市場近年來異軍突起，根據財政部統計資料，由於健身運動器材產能帶動，去年整體「玩具、遊戲與運動用品」出口規模達24億美元（約新台幣725.5億元），重登近23年以來高點，今年更可持續期待相關產業發展。

官員表示，今年1月即便面臨春節連假影響，玩具、遊戲與運動用品出口也有1.92億美元， 雖比去年同期小幅衰退1,900萬美元，但卻比去年春節2月份的1.34億美元高出了5,800萬美元。

財政部統計處指出，台灣在早年堪稱玩具王國，從歷史資料來看，1992年體「玩具、遊戲與運動用品」出口規模達到高點33億美元，出口規模全球第一，占台灣總出口市場4.0%。

雖然當年享有玩具王國美名，然而官員指出，隨著產業變遷、勞力密集產業西遷中國大陸，相關出口規模已逐年遞減，在2009年達到最低點15億美元，不過近十年來受惠於體能運動器材、高爾夫球用品外銷表現不俗，又顯現止跌回升跡象。

隨著世代變遷，整體「玩具、遊戲與運動用品」的出口主力產品逐漸由玩具及遊戲品，轉向運動及健身器材，譬如一般體能運動用品、競賽用品等項目，在去年出口規模就達10.5億美元，成長幅度相較1992年增加4.3倍，為出口成長的重要動力來源，顯示出產業為全球健身風氣盛行受惠。

若以貿易主要市場觀察，官員指出，美國市場對台灣運動、健身用品最買單，占去年全年出口比例48.1%；出口比重第二、三名的大陸及日本，僅分別占9.0%及8.6%。就出口細項來看，官員指出，一般體能運動、競賽用品出口至美國占比約62.4%，其次為荷蘭及英國各占 4.4%；高爾夫球用品出口美國則占33.4%，出口大陸占26.5%居次。

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