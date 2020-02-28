原物料逢低布局 聚焦油豆銅

疫情延燒使全球股市跟著原物料一起崩跌。但原物料畢竟不是股票，都有所謂的生產成本或開採成本，以黃豆來說，近期即使下跌，但技術線型仍然處於一個大箱型結構，主因在於目前已經在豆農的成本區，再跌都是有限，待疫情趨緩，將會促使豆價反彈，街口投信表示黃豆近期操作，可逢低布局逐漸建立已經跌破成本區的原物料部位。

油市遭到拋售，對需求的擔憂正在抵銷過去幾周以來的累積漲幅，美國原油庫存預計將連續第周上升，然而油價的潛在支撐，也可能來自OPEC與盟國組成的OPEC+集團正在考慮是否進一步減產；市場分析，原油也接近重要技術支撐水平，西德克薩斯中質油（WTI）在49.50-50美元，布蘭特原油在54.50-55美元。

街口投信表示，大陸以外地區快速蔓延的疫情可能導致全球經濟和石油需求受到的影響超過預期，但商品原物料有其開採及庫藏成本，該成本將反應在其價格上，此時原油的價格已來到成本價這支撐點，近期將會是震盪波動大的區間走勢。

中國大陸的非洲豬瘟也尚未退燒，造成大陸的黃豆進口量大減，美國農業部每周出口檢定報告顯示，截至2月20日當周，美國穀物出口檢定量1,935,521公噸，較前周減少19%，較去年同期減少32%；2019/20年度至今，穀物出口檢定量年減9%至61,610,239公噸，美國上周黃豆出口大幅低於預期。

美國商品期貨交易委員會2月21日報告顯示，截至2月18日，期銅投機淨部位由前周的-45,659口回升至-42,013 口。過去兩年，銅價已經因為中美貿易戰而下跌，疫情爆發又令銅價在近期進一步走低，今年以來，銅跌幅為8%，目前銅期價格已觸及去年低點。商品原物料行情近期受疫情影響，呈現大區間震盪波動走勢，街口投信表示，原物料操作可擇機逢低布局、嚴設停損。