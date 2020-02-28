台指期盤後收跌114點 摩台指今早暴跌3%

美股昨（27）日收盤再度崩跌，道瓊指數創下史上最大收盤跌點，台灣期交所的台指期盤後交易收跌114點，美國道瓊期貨大跌且爆出48,073口巨量。今日早盤，摩台指的跌幅超過3%。

今早3月摩台指期貨開低走低，跌勢一度擴大而挫低逾3%，主要受到新冠肺炎疫情可能在美國蔓延，道瓊指數暴跌是金融危機以來最糟單周表現，甚至那斯達克指數本周已下跌超過10%。

今日早盤的亞洲主要股市跌幅也不輕，日股跌幅超過4%、韓股與陸股上證指數跌幅逾3%。

今早韓國新增新冠肺炎確診病例256例，累計確診病例2,022例，以及CBOE恐慌指數-VIX飆漲近30%、35.72點，創2011年9月以來新高，這都是市場額外擔憂的重點。法人表示，受制於疫情的擔憂影響，期貨價格持續下滑，投資人可利用國外相關期貨進避險／投資操作。

法人說，外資本周四天賣超944億元，2月合計賣超1,300億元，國際股市的持續重挫，恐會延續外資在台股的賣壓，短期對外資持有較多的權值股宜先觀望。外資本周賣超個股居前十名者有：台積電（2330）、群創、新光金、開發金、聯電、元大金與永豐金；ETF則以元大 S&P原油正2居冠，此外還有元大台灣50及元大滬深300正2。

期交所盤後交易的近月合約中，台指期收盤為11,162點、下跌114點；電子期指收盤486.45點、下跌6.15點。美國道瓊期貨收跌785點至25,742點，成交量爆出48,073口；美國標普500期貨收盤2,875點、下挫91.5點；美國那斯達克100期貨收跌268點至8,438點。