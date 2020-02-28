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南港台灣精品館全新改裝 運用VR新科技展現時尚感

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
南港台灣精品館全新改裝開幕，外貿協會行銷處長吳俊澤（左三）、吳鳳（左四）、貿易局發展組組長張淑逸（左五）、外貿協會秘書長葉明水（中）、外貿協會副祕書長王熙蒙（右五）、小時尚工坊設計總監黃慧君（右四）、南港展覽館一館主任羅明植（右三）出席開幕典禮。圖/外貿協會提供
南港台灣精品館全新改裝開幕，外貿協會行銷處長吳俊澤（左三）、吳鳳（左四）、貿易局發展組組長張淑逸（左五）、外貿協會秘書長葉明水（中）、外貿協會副祕書長王熙蒙（右五）、小時尚工坊設計總監黃慧君（右四）、南港展覽館一館主任羅明植（右三）出席開幕典禮。圖/外貿協會提供

位於台北南港展覽館一館的「台灣精品館」，作為台灣產業形象的櫥窗，展示每年台灣精品獎最新得獎產品，為跟隨科技潮流演進，台灣精品館特別進行改裝，以嶄新形象繼續擔任台灣精品最佳的表演舞台。

外貿協會秘書長葉明水表示，今年南港台灣精品館突破空間侷限，首度運用「VR虛擬實境技術及3D建模」，打造「數位台灣精品館」，提供身歷其境般的體驗，展出418件所有得獎產品，包括過去因體積龐大而無法在此展出的機械等產品。在近期疫情影響多場國際展覽的當下，數位台灣精品館成為推廣臺灣產品的另一解方。

經濟部國際貿易局組長張淑逸表示，台灣精品獎象徵臺灣優質創新產品最高榮耀 ，已經推動28個年頭，今年自3月16日起，第29屆台灣精品選拔將開放報名，鼓勵臺灣企業踴躍到台灣精品官網報名，爭取最高榮譽，在國內外發光發熱，政府也將盡全力支持得獎企業於海內外宣傳拓銷，提高品牌國際知名度。

葉明水也在現場示範明躍國際公司獲得台灣精品銀質獎的拳擊腳踏車時興奮地表示，沒見過器材能同時結合腳踏車及拳擊運動，又訓練反應，非常創新，值得大家來體驗。此外，他也推薦大家來館體驗英霸的3D智慧音效引擎，透過音訊演算法，智慧音效引擎能在周圍算出一個虛擬的球型音場，播放家庭劇院般的音效。

葉明水表示，台灣精品不僅代表台灣，也代表了高品質、高科技、高度創新，為人們的生活帶來更多美好、帶給使用者更高的價值感。南港台灣精品館將自5月起開放周六及周日，舉辦一系列的「台灣精品workshop」，歡迎民眾事先報名參加 。台灣精品館是親子學習、年輕人體驗新科技的好去處，希望民眾透過體驗認識臺灣品牌，進而支持台灣精品。

外貿協會 疫情 親子

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