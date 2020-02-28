新冠肺炎疫情 打亂海、空貨運市場

新冠肺炎（COVID-19）疫情，全球的海、空貨運市場近期出現戲劇性變化，隨著中國各廠積極拚復工，出現中國出口沒有貨，許多貨自世界各地要搶進中國，航空貨運一櫃難求，海運自歐美回程也吹起漲價風。

因為各種電子零件、相關醫療物資需求增加，繼航空貨運之後，也因為海運大減班後，也出現歐美運往中國艙位開始吃緊，運價變化最快的歐洲航線，已經傳出自3月1日起自歐洲回到遠東的地區，每20呎櫃運價自450美元漲到750美元，這也是近期回程櫃漲幅最大的一次，美國線回程櫃也會自3月15日與4月1日分兩次上漲。

貨攬業者指出，主要是目前中國貨量太少後，才會出現各種奇怪的現像，航空是因為客機進中國的航班數太減，過去很多貨都可以透過機腹載貨進中國，現在因為客機大減班後，又突然有太多貨趕著搶進中國，才會出現需求大於供給。

至於海運的部分，受到復工延後，遠東到歐、美的市場急凍，業者都不願意降低競爭，全部採取大減班的方式因應，總減班的規模已經近3成，也造成原本很便宜就來到亞洲的貨，現在也出現供給吃緊，價格也開始調漲的少見走勢，這情況恐怕要等中國復工後，才會開始減緩。

現在中國供應鏈一團亂，順利開工的企業也開始面臨缺料的危機，只能想法子自亞洲地區先調零件進中國；不只是零件搶進中國，隨著中國疫情升溫，當也醫療物資大缺，世界各地趕進中國的醫療產品比過去還多，只要是亞洲進中國的貨機價格不斷變動，有些急單只要搶到艙位就要走，價格已經不是客戶的主要考量。