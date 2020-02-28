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金獎閃耀富蘭克林 美國專家再獲肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

全球股市去(2019)年漲聲同步，許多類型基金表現更在伯仲之間，已獲指標年度台灣基金獎七項大獎肯定的富蘭克林，於2020年Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）大獎中，以「富蘭克林高科技基金再下一城，累積在台灣總獲獎數已有226座，並締造連續21年連年得獎的不敗紀錄。

率先公布的指標台灣基金獎中，富蘭克林七獎項入袋，包括三度蟬連的「美國大型股票團隊」獎，而本屆Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）再為富蘭克林「美股專家」作見證，由「富蘭克林高科技基金」獲頒北美股票型基金獎，該基金成立時間超過半世紀，其資深程度，在台灣核備之同類型居第二位，僅次於富蘭克林成長基金，此外，該基金也是得獎常勝軍，從2010年起至今，已獲國內各大基金獎大獎總計19座，整體表現深受肯定。

富蘭克林深耕美國股市超過70年，擁有紮實的投資佈局的經驗及實力，目前在台灣總代理主要投資區域於美國的境外股票型基金共有八檔，居各基金業者之冠，同時產品線也相對豐富多元，部分更具有獨特性，例如去年在Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）獲獎的富蘭克林公用事業基金，主要投資於電力、天然氣、自來水等公用事業公司，其類股的高股利、低波動性，被視為是震盪格局時的投資避風港。

時值各大基金獎陸續公布評比結果，其得獎名單，也能作為投資的參考依據，富蘭克林在台灣立下連年得獎21年的標桿，獲獎領域從基金到經理團隊、品牌服務，見證全方位資產管理的實力。

富蘭克林身為全球投資領航者，繼續積極發掘更多機會、廣納世界財，年初又有「富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金、「富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金」兩檔新基金加入，前者積極追求資本利得增長與配息收益雙重目標，正適合波動的市場中，想兼顧平衡風險又不願錯失獲利機會的投資人，納入資產配置的一環。

今年一開始，新型冠狀病毒疫情讓全球從沉浸在股債資產齊漲的喜悅中驚醒，富蘭克林投顧對此表示，回顧過去數次重大疫情的影響，可發現短期干擾雖難以避免，但中長期來看，市場表現仍將回歸基本面，因此，強化資產配置的防禦力，取代恐慌退場，同時短線的回檔反而有利於定期定額加速累積投資部位。

今年2月27日為止，總代理55檔基金協助投資人因應不同市況，靈活打造可長可久的資產配置，化危機為轉機。多元基金作後盾之外，富蘭克林進一步結合金融科技與大數據運算，提供「AI智能理財機器人」服務，讓投資理財不再受人性考驗之苦，理性穩健創造財富。

晨星 疫情 美股

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