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新冠肺炎疫情燒 陳美伶：觀光、航空衝擊最大

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

國發會主委陳美伶受訪表示，新冠肺炎疫情延燒，我觀光、航空業受到衝擊最大，其次是我國產業鏈有斷鏈之疑慮，政府必須謹慎回應。她並表示，目前特別條例編列600億元紓困預算應該夠用。

行政院會已通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，編列預算600億元。外界憂心疫情擴散，衝擊總體經濟層面更大，時間拖得更久，恐要擴大紓困。對此，陳美伶說，各部會都有討論過，初步判斷，600億元應夠用。

她進一步指出，依照SARS期間經驗，當時政府特別條例編列500億元紓困經費，後來實際只用了300多億元。她表示，政府也會視實際衝擊情況，再來檢討。

她表示，和2003年SARS疫情衝擊相較，中國大陸經濟規模擴大，成為世界工廠、世界市場，因此新冠肺炎疫情衝擊，會有較大外溢效果影響；日、韓疫情愈發嚴峻，台灣和日、韓往來也很頻繁，尤其是觀光，但對我經濟影響就沒有如大陸那麼大。

她表示，危機就是轉機，台灣產業也要藉此機會思考，生產基地是否移到其他地方；還有，中小企業也要藉此轉型，朝數位化、智慧化轉型，一方面降低衝擊，也為有利於未來發展。

疫情 肺炎 陳美伶

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