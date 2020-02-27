新冠肺炎衝擊企業履約能力及公司治理

新冠肺炎疫情漫延，許多產業在日常營運上均受到嚴重影響，KPMG安侯法律事務所執行顧問孫欣提醒，面對新冠肺炎所帶來的衝擊，企業應儘早規劃在勞工議題、履約問題及公司治理等面向上的因應措施，以避免企業營運步調受影響。

KPMG安侯法律事務所執行顧問翁士傑表示，勞工問題將第一線衝擊企業的契約履約能力。首先，受疫情影響，企業可能因多數員工遭到隔離，或因產業鏈位於中國大陸而遲遲無法復工，導致工作遲延，面臨履約期限將至而無法如期交貨的情形。也有可能因疫情導致消費者消費意願低落，造成業績大幅萎縮使契約目標無法達成。

翁士傑建議，企業應重新檢視契約內容，確認是否有約定發生此類情況時的因應方式。如是否有約定不可抗力條款，以及發生不可抗力情事時的處理方式。

翁士傑指出，依民法規定，當發生不可抗力事件時，當事人不會因遲延履約而須負責，但須先釐清契約如何定義，新冠肺炎疫情是否屬於不可抗力事件。若契約並未清楚約定，參考台灣法院在SARS期間的判決，若能證明契約義務確實受新冠肺炎疫情影響，如集會活動因疫情而取消，有機會被法院認定為不可抗力事件而免除責任。

KPMG安侯法律事務所執行顧問孫欣提醒留意，企業除應評估自身是否會有履約風險外，也應確認合作廠商是否可能無法履約而衝擊自身營運。若合作廠商有履約問題，企業不僅應依前述方式檢視契約中可能的處理方式，更應儘快與合作廠商展開善意商談，降低雙方潛在損失並維持雙方長期的合作關係。

KPMG安侯法律事務所合夥律師鍾典晏表示，從公司治理的角度，因受到疫情影響，導致集會意願降低或交通往返困難，董事可採視訊方式參與董事會。此外，公司法已開放非公開發行公司股東會可在章程授權的前提下，以視訊方式召集股東會；公開發行公司也可鼓勵股東以電子方式投票，以避免集會人數不足而發生流會的情形。