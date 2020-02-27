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北市勞動局呼籲僱用合法醫院看護 避免造成防疫缺口

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

由於新冠肺炎疫情持續升高，日前疫情中心發布一名在醫院工作的外籍看護工確診，台北市勞動力重建運用處特別呼籲，國人因就醫期間有照顧人力需求時，請務必聘用合法的照顧人員，不要誤用來路不明的外籍人士，避免違法及提高防疫的風險。

根據現行就業服務法的規定，國人有照顧需求而聘用外籍移工，必須向勞動部申請聘雇許可，許多非法仲介業者看準國人在生病住院期間急需臨時照顧人力，故以「一通電話、明日就來」的推銷手法，介紹外籍人士來照顧，並謊稱是外籍配偶，或持偽造的證件，雇主如未經查證就誤信雇用，將違反就業服務法第57條第1款之規定，將處15萬至75萬之罰鍰。一旦造成防疫缺口，不僅提高自己及家人感染風險，亦會遭處高額罰鍰，得不償失。

這次確診案件27在住院期間，疑似僱用身分不明的外籍人士照顧，當事人均已依疫情中心安排進行隔離，但因該名外籍人士可能在不同病房移動，也提高了傳播感染的風險。

北市勞動力重建運用處日前已透過移工較常聚集的宗教團體及餐飲商店宣導，請大家共同協助向外籍移工宣導疫情防治事項。此外，也呼籲有照顧需求的雇主，請遵循三不、三要、三查證步驟，確保合法僱用移工，請參考台北市勞動力重建運用處網站：聘僱移工居留證查詢專區https://pse.is/QEUUS

移工 疫情

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