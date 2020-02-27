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韓國新天地教會是什麼來頭？外媒曝內幕：龐大又富裕

親子教育好去處 到南港台灣精品館玩VR

經濟日報 / 記者黃文奇／台北即時報導
外貿協會秘書長葉明水（右二）在南港台灣精品館內，體驗獲獎精品-明躍國際「拳擊腳踏車」。貿協/提供
外貿協會秘書長葉明水（右二）在南港台灣精品館內，體驗獲獎精品-明躍國際「拳擊腳踏車」。貿協/提供

台灣精品館「數位化」，VR虛擬實境技術上身。外貿協會秘書長葉明水今（27）日宣布，南港台灣精品館將自5月起開放周六及周日，舉辦一系列的「台灣精品workshop」，歡迎民眾報名參加。

南港台灣精品館運用VR新科技，今日全新改裝開幕。台北南港展覽館1館的「台灣精品館」，是台灣產業形象的櫥窗，展示每年台灣精品獎最新得獎產品，葉明水今日主持改裝開幕說明會。

葉明水表示，台灣精品館是親子學習、年輕人體驗新科技的好去處，希望民眾透過體驗認識臺灣品牌，進而支持台灣精品。

葉明水指出，今年南港台灣精品館突破空間侷限，首度運用「VR虛擬實境技術及3D建模」，打造「數位台灣精品館」，提供身歷其境般的體驗，展出418件所有得獎產品，包括過去因體積龐大而無法在此展出的機械等產品。在近期疫情影響多場國際展覽的當下，數位台灣精品館成為推廣臺灣產品的另一解方。

經濟部國貿局貿易發展組組長張淑逸表示，台灣精品獎象徵臺灣優質創新產品最高榮耀，已經推動28個年頭，今年自3月16日起，第29屆台灣精品選拔將開放報名，鼓勵臺灣企業踴躍到台灣精品官網報名，爭取最高榮譽，在國內外發光發熱，政府也將盡全力支持得獎企業於海內外宣傳拓銷，提高品牌國際知名度。

葉明水現場示範明躍國際公司獲得台灣精品銀質獎的拳擊腳踏車時興奮地表示，沒見過器材能同時結合腳踏車及拳擊運動，又訓練反應，非常創新，值得大家來體驗。

此外，他也推薦大家來館體驗英霸的3D智慧音效引擎，透過音訊演算法，智慧音效引擎能在周圍算出一個虛擬的球型音場，播放家庭劇院般的音效。台灣精品品牌新標語為「創新臺灣、精彩世界」，葉明水表示，意思是期望產品的研發、設計、品質及行銷各方面都能不斷創新，台灣精品不僅代表臺灣，也代表了高品質、高科技、高度創新，為人們的生活帶來更多美好、帶給使用者更高的價值感。

VR 虛擬實境 外貿協會

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