首度單日破百億！經部再准10家中小企投資109億

經濟部今（27）日再核准10家中小企業擴大投資109億元，是此方案上路以來，首度單次投資破百億，顯見中小企業拚升級熱度不減。經濟部指出，後續尚有85家企業排隊待審。

經濟部說明，10家中小企業包括明台化工、記欣企業、得森科技、山畝金屬、禾新國際、建順煉鋼、昱鋒實業、榮興工業、傑晃公司及南部某不具名企業。

「中小企業加速投資行動方案」目前累計已通過156家中小企業投資約726億元，帶來6,765個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動375家企業投資約8,903億元，預估創造73,557個本國就業機會。

經濟部表示，明台化工將斥資逾10億元在新竹湖口興建自動化GMP廠房，並招募近50名本國人才，未來將持續鞏固歐美市場，積極開拓亞洲商機，成為全球食安、藥安守門員，為下一個50年奠定百年基業。

工業用矽、橡膠產品製造商記欣企業，是少數打進漢翔供應鏈的中小企業，由於現有生產基地狹隘且分散三處，為了消化國內外新增訂單，記欣將投入超過5千萬元在台南市仁德區新建廠房，整合舊廠區，同時導入智慧自動化設備，以有效改善工作環境及提升產能，預計將招募5名本國人才。

得森科技受限既有廠房產線不足而且高度依賴人工，決定在台南新吉工業區投資近3億元建新廠，導入智慧化產線，並招聘70個本國人才，朝向台灣軍用防護設備領導品牌邁進，為軍警消帶來更高品質的安全防護設備。

山畝金屬面對台商回流建廠鋼材需求、金屬原物料價格波動大等因素，須轉型升級才能提高競爭優勢，將在高雄和發產業園區投資逾1億元建新廠，引進智慧型光纖雷射等高精密設備，從粗加工轉型為智慧製造一條龍產線，將新增 17個本國就業機會。

禾新國際將投入逾9千萬元在台南廠房新增自動化設備，生產燃料電池雙極板之沖壓產品，帶來30個本國就業機會，將可提高燃料電池關鍵零組件的國內自製率，拓展台灣長續航力燃料電池的市場，並帶動其他業者投入。

建順煉鋼為了開發切合市場趨勢的產品，並兼顧產業發展及環境永續，建順煉鋼將斥資逾68億元在苗栗通霄廠區建造一貫化智能煉軋設備，引進領先業界的智慧化高效製程，布局高附加價值產品線，招募126名本國高階技術人員。

昱鋒實業目前產品80%委外製造，品質與成本易受影像，亟需提高自製率，加上30多年廠房與倉儲不敷使用，決定投資4億元在台中市太平產業園區建新廠，新增螺絲拔取器智慧化產線及自動倉儲設備，以確保品質穩定交期順利，可創造 30 個本國工作機會。

全球消音器製造龍頭廠榮興工業一向以北美為主要市場，受貿易戰影響決定將中國大陸部分產線與關鍵技術移回台灣，擴大投資逾11 億元在台南市歸仁區建置智慧化新廠，全面升級最先進設備，引進本地研發技術人才，達成轉型升級的目標，將可帶來100 個本國工作機會。

擁有機械設備製造加工核心技術的傑晃公司，為了擴大布局航太產業，提升設備及技術刻不容緩，決定投資近 2 億元在台中大里區打造智慧化產線，配合系統聯網與智能加工設備改善製程，精進技術層次與國際能見度，加速取得航太產業國際認證AS9100，預計招募 15 名本國專業人才。

南部某不具名企業以高附加價值的工業用安全眼鏡、LED防爆手電筒等差異化產品打造市場優勢，96%外銷歐、美、日、非、中南美洲等國際知名品牌商。受惠美中貿易戰轉單效益，目前產能不足以支應，決定投入超過2億元擴建台南永康科技工業區廠房、建置智慧化產線，可為大台南地區帶來超過200個本國就業機會。