國發會悲觀看待2月景氣　景氣燈號恐轉為黃藍燈

國發會今公布1月景氣對策信號，雖燈號續呈現綠燈，但綜合判斷分數25分已較上個月減少2分，主要就是受到新冠肺炎疫情影響外銷訂單減少。針對2月份景氣燈號，國發會表示，疫情對經濟衝擊主要在整個2月，對於2月情況不樂觀，不排除轉為黃藍燈。

1月份景氣對策信號綜合判斷分數25分，較上月減少2分，燈號連續三個月續呈綠燈；景氣同時指標雖續呈上升，但領先指標連續2個月緩跌，顯示景氣回溫暫時受不確定因素干擾，此不確定因素就是新冠肺炎疫情。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，外銷訂單調查已經反映疫情衝擊，廠商對未來訂單下滑比較不樂觀，是造成領先指標下滑的主要原因。另製造業營業氣候測驗點指數也比之前差，雖然燈號維持黃藍燈，但這項也已經先反映疫情衝擊，「一月已部分指標有反映疫情衝擊，但二月的反映會是全面的、會非常明顯，對二月情況不樂觀。」

吳明蕙表示，疫情對國內外需衝擊最大，這次疫情與SARS相比波及較大，蔓延國家多、確診數多，中國外溢效應對亞洲經濟衝擊很大，「對國內經濟影響不容小覷。」最明顯是旅客減少造成旅遊收入減少，連帶影響國內需求，免稅店銷售額與百貨公司銷售額都會受到影響；另也對出口造成影響，國內中間材出口約佔整體出口87%，大陸生產中斷，連帶影響台灣的中間材出口，再衝擊到全球經濟下滑。

但吳明蕙認為，對於台灣仍有部分正面因素，尤其是台灣會受惠於轉單效應，台灣目前在防疫上控制得好，大陸廠商或韓國廠商不能生產，廠商會把單子轉來台灣採購。這次受到疫情影響，會讓台商與外商思考分散生產基地，避免過度集中帶來的風險，有利於更多產能移往台灣。