1月景氣對策信號續亮綠燈、領先指標連2月緩跌
國發會發布今年1月景氣對策信號綜合判斷分數為25分，較上月減少2分，燈號續呈綠燈；惟領先指標連續2個月緩跌，顯示景氣回溫暫時受不確定因素干擾，須密切關注後續發展。
國發會進一步指出，近期IMF等國際機構因肺炎疫情下修中國大陸與全球經濟預測，加以疫情延燒影響中國大陸復工，進而衝擊全球供應鏈，對我國影響須密切關注。
國發會分析，展望未來，政府即將施行防疫特別條例，推動防疫、紓困及振興相關措施，以降低企業損失、協助產業復甦。此外，半導體廠商持續投資先進製程，疫情亦可望加速台商回台及外商對台投資，有助民間投資穩健擴增；加以政府加速公共建設執行率、優化投資環境，將推升國內整體投資動能。
至於外需方面，國發會表示，美中正式簽署首階段貿易協議，5G通訊、人工智慧等商機蓄勢待發，廠商持續調升在台產能配置，以及疫情轉單商機，可望帶動出口成長。惟近期IMF等國際機構因肺炎疫情下修中國大陸與全球經濟預測，加以疫情延燒影響中國大陸復工，進而衝擊全球供應鏈，對我國影響須密切關注。
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