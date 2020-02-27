1月景氣對策信號續亮綠燈、領先指標連2月緩跌

經濟部次長曾文生昨（26）日表示，新冠肺炎疫情對產業的影響有正有負，截至昨日，今年以來的服務業用電量已經出現負成長，反映內需疲弱；不過，製造業用電量不減反增，顯示國內生產運作持續，也呼應了部分產業的轉單效應。

2020-02-26 23:43