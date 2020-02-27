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加工處核准5家企業投增資 金額逾17億元

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部加工出口區管理處今（27）日召開入區投資審查會，核准二家投資案，投資金額達4.3億元；此外，加工處於亦核准三件增資案，金額達12.87億元，投增資金額總計達17.17億元。

加工處表示，本次核准之投資案，一家為從事各式多功能鞋，如機車鞋、越野腳踏車鞋、軍靴、登山鞋、冰上曲棍球鞋、冰刀鞋等製造生產的公司，其為因應美中貿易戰影響，選定屏東園區成立新據點，導入自動化生產，並運用30年製鞋及外銷的經驗，期望能整合國內上下游廠商優質的製造技術能力，創造MIT自我品牌；另1家公司為從事美容、保養品原料銷售及醫美級、沙龍級保養品研發與生產公司，申請進駐臺中園區擴大營運。

另三件增資案，分別為工業氣體供應廠、半導體工業助劑廠投資擴廠，及廠房增設太陽能光電發電設備案，增資金額共計12.87億元。

太陽能 半導體

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