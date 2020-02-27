比鈔票噴出來還讓人激動 口罩日產千萬片下周達標

新冠肺炎疫情延燒，為了讓國人都有口罩可以用，政府出資2億元建立的60條口罩生產線，經濟部今（27）日表示，下周所有產能就可以全開，新機器加舊機器同時生產，日產千萬片口罩將達標，不會跳票。

經濟部官員表示，60條口罩生產線的新機器會在下周完成交機作業，但由於機器安裝過程還需要調校時間，要逐項驗收，確認產品尺寸、電壓等等細項，並測試運轉產能，之後就會陸續開始投入生產，因此無法確切清楚說明日產千萬片的日期，但就是努力拼下周達標。

新冠肺炎疫情1月底開始全球大爆發，當時國內口罩日產能約400萬片仍不敷使用。不少民眾反映買不到口罩，於是行政院長蘇貞昌拍板，將由政府出資近2億元建立口罩生產線，讓國內口罩產量將可達到每日1,000萬片。

經濟部也首度啟動政府緊急採購機制，建立60條口罩產線，日產能為當時的2.5倍。

連續幾周來，國內口罩產能持續提升，目前一周已達620萬片，經濟部今日進一步表示，下周所有產能將可以全開。

同時，為確保口罩供應國內優先，經濟部也再次強調，口罩停止出口措施延長到4月底，經濟部會視疫情發展持續檢討，若疫情趨緩，國內口罩需求回到正常供需，再視情況調整。

經濟部也表示，新增口罩產線的任務，原來四至六個月才能完成的工作，現在一個月內就可陸續交機，這都要感謝口罩工廠全天候生產、國軍的人力支援、機械業者協助維修，原物料也有持續確保，才能讓口罩產量持續上升。