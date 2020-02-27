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新冠肺炎疫情蔓延 台商回台投資這「地點」最熱門

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
根據經濟部統計處，截至今年2月6日止，響應台商回台投資行動方案廠商計170家，核准投資總額逾7,160億元，投資於新建廠房及購置機械設備者占七成，購地投資金額則占4.3%。 （本報系資料庫）
根據經濟部統計處，截至今年2月6日止，響應台商回台投資行動方案廠商計170家，核准投資總額逾7,160億元，投資於新建廠房及購置機械設備者占七成，購地投資金額則占4.3%。 （本報系資料庫）

經濟部統計處今（27）日公布「當前經濟情勢概況」，特別示警，雖有5G通訊、物聯網、人工智慧等新興科技應用需求日增，以及台商回台擴廠趨勢延續，有助推升我國生產及出口成長動能，但近期新冠肺炎疫情蔓延，恐將不利需求及供給表現。

經濟部進一步指出，美中貿易談判初獲進展，有助於消弭市場觀望氣氛，但因新冠肺炎疫情持續延燒，全球產業供應鏈恐受衝擊，景氣擴張力道放緩，IHS Markit 2月最新預測，今年全球經濟成長2.5%，較上年減少0.1個百分點，其中美國及歐元區分別較上年降0.2及0.3個百分點，南韓、我國、日本及中國大陸各降0.5~0.7個百分點。

而在國內經濟部分，經濟部表示，由於春節連假致工作天數減少，且傳統貨品需求仍處平疲，1月我國出口及外銷訂單分別年減7.6%、12.8%，製造業生產亦年減1.3%。所幸民間消費方面，零售及餐飲業1月營業額延續成長態勢，分別年增2.5%及17.5%。

此外，經濟部進一步指出，近期台商回台投資持續增溫，投資地點以桃園市最為熱門。根據經濟部統計處，截至今年2月6日止，響應台商回台投資行動方案廠商計170家，核准投資總額逾7,160億元，投資於新建廠房及購置機械設備者占七成，購地投資金額則占4.3%。

按投資地點觀察，有34家位於桃園市，投資金額合計1,687億元居首，以投資電子零組件業、電力設備及配備業為主。

經濟部表示，將持續強化輔導媒合，協助廠商設廠使用，且為避免產業用地閒置，及因應回流台商與企業投資的用地需求，工業局已建置「台灣工業用地供給與服務資訊網」，提供工業用地租售供需及查詢平台，協助使用者瞭解用地取得的資訊，及適用的優惠措施與相關法令等，以促進產業用地媒合及提升工業用地開發效益。

經濟部 台商

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