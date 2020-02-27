貿易戰加上台灣政經發展 高資產富人大舉外移

資誠聯合會計師事務所與中國信託銀行合作，共同發布2020年台灣高資產客群財富報告，調查結果發現，受到中美貿易戰引起的金融動盪，高資產客群資產配置移往海外比率上升，並且以東協等新興市場為主。

本次調查將台灣高資產客群以兩類型作區分，一類型為資產規模1.5億元以上及以下之客群，另一類型則以職業角色區分為企業主及非企業主，深度剖析過去兩年的財富變化、投資策略、傳承規劃以及未來財富管理的需求差異，並探究其原因 。

調查發現，境外配置資產的人數比例達73%，較2017年增加16%；境外投資區域從過去的中國與美國等市場，逐步開始轉往「其他東協」等新興市場。

影響策略投資的四大因素為，中美貿易戰引發金融震盪78%、台灣政經環境發展40%、FED宣布暫停升息39%、潛在金融系統性風險34%。

調查發現，隨著資產規模越高，對財富傳承議題也越重視，高資產客群確實認為「傳承」是需要謹慎面對與規劃的重要課題。高資產客群對於家族財富傳承有強烈需求，但實際現況，卻有近八成的高資產客群，在一年內並無具體進行傳承規劃。主因是財富傳承議題牽涉到許多複雜的面向，導致在規劃與實踐時，面臨到許多窒礙難行的議題。

高資產財富傳承有兩大痛點，痛點一：資產的重配置與管理規模龐大，尋求外部財富管理機構資源；以資產規模1.5億元以上客群來看，更重視「資產的重配置與管理建議」、「稅務、會計或法律事務等支援與諮詢」及「家族企業接班規劃建議」，顯示高資產客群最大需求仍然是財產移轉與稅務問題，同時，也認為傳承議題相對重要，除了要規劃財富配置與管理外，還要考量企業經營權、股權配置、稅務和所有權應如何傳承。

痛點二：傳承無共識，須有更完善的雙向溝通管道協助；以傳承者的角度分析傳承議題，發現多數的傳承者仍舊重視子女的未來生活；而觀察繼承者的意見，可以發現繼承者越來越重視自身的人生規劃，至於接班與繼承，不僅是時間而已，還有諸多議題影響傳承的結果。

傳承議題錯綜複雜，非傳承者與繼承者單方面想法，即可循序漸進地完成，「傳」與「承」間建立雙向的溝通管道，才能創造出完美、和諧的家庭關係，永續傳承。