美股4天跌8% 投信老總：跌10%再整理

新冠肺炎疫情爆發以來，表現相對勇健的道瓊工業、標普 500、Nasdaq 三大指數短短四個交易日(統計至25日)跌幅高達 7.62％～8.67％，為 2018年底以來最大短期跌幅。國泰投信總經理張雍川昨（26）日預測，美股恐怕會跌個10%再整理，景氣恐怕得等下半年才會逐步復甦，不太可能V型反轉。

對於沒受到疫情波及的美股這波劇烈回檔，第一金投信分析有五個原因，一是蝴蝶效應顯現，中國自農曆春節來已停工超過 30天，各產業供應鏈不只缺工、還缺料，又逢南韓疫情擴散，對全球供應鏈雪上加霜，尤其在半導體和顯示器市場；其二是疫情不確定性太高，傷害程度難以估算；第三是擔憂經濟衰退的指標不斷示警，第四就是聯準會到現在都還沒信心喊話；第五是波段漲多，回檔在預期中。

張雍川昨天出席國泰投信「國泰網路資安ETF」發表記者會，在會後接受媒體採訪時指出，美股這波下跌最主要是對斷鏈的擔憂，市場恐慌心態反映在VIX指數已經飆漲六成以上，推測美股這波可能回檔10%再進入整理。他認為，美國目前對新冠肺炎疫情仍認為是亞洲的事，但有了恐慌，才會提高防疫，是好事；不過，在疫情衝擊下，旅遊、消費等產業短期衰退無法避免，且這次對經濟衝擊的復原時間將長於SARS疫情，預料下半年才會逐漸恢復。

至於聯準會何時會出手救經濟，張雍川認為，4月還看不到降息，要等到7月，因美國目前經濟狀況仍佳，但亞洲目前占全球GDP比重已達25%，美國無法避免受到影響，聯準會下半年就會感受到壓力。

第一金投信認為，面對美股這波回檔，看法是「短期謹慎，中期樂觀」，短期謹慎的原因在於新冠肺炎屬於「非經濟事件」，且市場缺乏歷史經驗可參考，目前研究機構對疫情影響經濟的估算都是推測，如高盛預估，旅行減少及出口和供應鏈受到的干擾，預料對美國第1季年化經濟成長造成 0.8%的拖累。其二是，中國停工及需求放緩對科技股的後座力現在才開始顯現，第三是尚無法確定回檔型態與時間，研判此時美股才剛進入震盪整理期。

而中期樂觀的理由來自政策面，各國救市政策一定會陸續出籠， 因疫情對經濟產生威脅，尤其是通膨預期持續下降時，各國央行將無可避免維持、甚至加快其寬鬆政策的力道與幅度。