三重夾擊！ 跨國供應鏈 加速洗牌

美中貿易戰烽火未歇，今年又冒出新冠肺炎疫情，產業界衍生斷鏈危機，勤業眾信展望今年台灣產業發展趨勢指出，企業的風險意識升高，將加速跨國供應鏈重組與整合，尤其是製造業及消費產業。勤業眾信提醒，企業在重新布局時，要強化營運持續管理、資安與風險管理、加速外部創新及智慧化轉型，以應對未知的挑戰。

勤業眾信會計師事務所客戶、產業與市場負責人姚勝雄表示，政府祭出多項利多政策，力促台商資金回流、推動5G等投資應用落地，但因美中貿易關鍵議題尚未取得共識，全球原物料與製造業行情疲軟，新興市場成長趨緩，國際間廠商投資相對保守，以及新冠肺炎疫情打亂產業布局步調，跨國供應鏈重組與技術轉型的聲浪逐漸浮上檯面。

勤業眾信會計師張鼎聲說，供應鏈重組與整合腳步最快的是高科技與傳產製造產業，這是自中國大陸投資環境轉變、中美貿易戰以來就持續進行的趨勢，許多企業依據不同的發展策略，將部分生產基地移往東南亞、美國或移回台灣，以擴大產能。

張鼎聲指出，台灣電子業與傳統製造業長期仰賴大陸生產力，隨著勞力成本上升、蘋果訂單不穩、貿易戰關稅上漲的「三重夾擊」，難以將成本轉嫁至終端市場，跨國OEM的議價優勢逐步被削弱，高科技與半導體製造市場出現生產基地「板塊挪移」的特別現象。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會統計，去年台灣工具機出口值下滑百分之十六點二，其中出口值前五名大陸、美國、印度、泰國都衰退，只有越南成長百分之十三點三。工具機出口的變化，反映東協的第二生產基地將持續發酵，有望於下半年帶動市場回溫。

以製鞋業為例，張鼎聲說，過去製鞋業的生產集中在大陸，因應大陸人力成本的提高，近幾年來台商已經陸續移往東南亞。不過，橡膠、皮革等製鞋業上游的生產仍主要在大陸，未來恐需進一步評估供應鏈的調整。

除製造業外，消費產業也積極調整供應鏈與通路布局。張鼎聲表示，美中貿易戰導致雙方進出口成本上升，影響兩國消費產業發展，使台商提前購置商品並加速將供應鏈移往其他國家。