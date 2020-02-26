禾伸堂子公司與美國反壟斷案直接買家團體 達成和解

「我的助理都不是人！」民眾黨新科立委高虹安26日介紹她的專屬AI團隊，延續她出身科技業的背景，引進Pepper、Temi兩台機器人進國會當助理，它們不但能迎賓、收發公文，且還有人臉辨識功能，可以為每個見過的人建立檔案，還能拿耳溫槍管理進出人員，希望測試出機器人對醫療輔助的能耐。

2020-02-26 18:31