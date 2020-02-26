禾伸堂子公司與美國反壟斷案直接買家團體 達成和解
禾伸堂（3026）公告，子公司 Holy Stone Holdings Co., Ltd及從屬公司 Milestone Global Technology,Inc，共同就Holdings 100%持股之前日本孫公司Holy Stone Polytech Co., Ltd.所涉及之美國反壟斷案件與直接買家之團體原告間達成和解協議，將送請美國法院批准。經美國法院批准，將依此協議總計支付2,800萬美元之和解金額予直接買家團體原告（分二期，於109年9月15日前全數支付）。
禾伸堂指出，本公司、Holdings及Milestone於本案中單純作為HPC之前直間接持股母公司，並未涉入 HPC該等涉及反壟斷疑慮之行為，然經綜合考量審酌各項風險評估，參酌美國律師團對 美國反托拉斯訴訟案件之相關法律制度、程序規定及實務狀況諮詢，經整體評估考量後，為避免訴訟中之重大曝險，保障禾伸堂最大利益，經董事會決議接受該和解協議。
上述和解金截至108年9月30日止已估列約1,373萬美元，於108年第4季提列1,427萬美元。
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