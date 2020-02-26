開曼列歐盟黑名單 資誠指出金融業三點衝擊

針對開曼群島被列為歐盟稅務黑名單一事，資誠聯合會計師事務所認為，將會對台灣金融業者及投資人造成三點影響，首先是在當地投資的報酬率將受租稅懲罰影響；其次，當地註冊基金對歐洲募資門檻將提高；第三，則是可以預期開曼將加強落實經濟實質法規，影響業者在當地的基金經理公司。

資誠金融產業服務會計師陳麗媛指出，若開曼群島長期仍無法擺脫歐盟黑名單，對歐盟地區投資人而言，投資報酬率將可能受到影響，主因在於歐盟會員國將從2021年1月1日起，至少針對黑名單地區懲罰性股利扣繳稅率、股利所得不適用免稅、受控外國公司(Controlled Foreign Company，CFC)持股課稅規定等，都會提高稅負成本，而影響投資報酬。

陳麗媛指出，註冊於開曼群島的基金，若想向歐盟地區的投資人募資，目前雖然沒有禁止，但是根據新的歐盟強制性揭露制度，所有與歐盟會員國之間的跨境交易皆須強制申報，最快將於今年8月進行首次申報，且若跨境交易之對象為歐盟黑名單所列國家（如開曼群島），應申報的範圍將更為複雜，進而影響歐洲金融業者與投資人。

陳麗媛指出，由於列入黑名單壓力，開曼政府將會加強對經濟實質法規的落實，過去許多在開曼設立的基金經理公司(Investment Manager)已落入經濟實質法的範疇中，必須付出更高的遵循與營運成本，若要避免付出高昂的遵循成本，則需考量將基金經理公司設立於實質營運地如台灣、新加坡或香港等。

陳麗媛建議，業者和投資人可思考轉往其他國家進行私募股權基金業務，若實際經營投資管理業務的人員都在台灣，可考量直接將投資經理公司落地成為台灣稅務居民；又若投資人或投資標的在台灣，則將私募股權基金設立在台灣，透過產業創新條例第23-1條適用穿透課稅，將使整體投資將更有效率。

資誠金融產業服務營運長吳偉臺指出，雖然開曼群島被列入歐盟黑名單很可能只是短暫性的結果，開曼政府也聲明，未來仍願意積極配合並回應歐盟的要求，但仍建議業者與投資人應充分了解各項法規要求，就未來投資規劃、資金管理、稅負成本與法規遵循義務等面向，審視評估自身基金架構，以做最有效率的資金運用及稅負最佳化。