工具機業者斥資30億建新廠 根留台灣總金額突破千億

投資台灣事務所今（26）日通過「台商回台」兩案：桂盟企業、攸泰科技，及「根留台灣」兩案：統亞電子、邁萃斯精密，金額共48億元。其中，上銀集團旗下工具機廠商邁萃斯精密，將斥資30億在新竹設新廠，也讓「根留台灣」投資總額破千億。

經濟部統計，截至目前已有172家台商回流響應投資約7172億元，帶來5萬9396個就業機會；47家根留台灣企業投資破千億來到約1005億元，可創造7396個本國就業機會。總計投資台灣3大方案已帶動365家企業投資約8794億元，預估創造7萬2876個本國就業機會，後續尚有94家企業排隊待審。

根留台灣部分，邁萃斯精密是台灣少數從技術研發、機具設計、傳動元件到組裝、智慧化軟體整合、驗證等可完全自主生產的廠家，目前受限於現有竹北廠房空間狹隘，難以全面導入自動化設備，為了永續發展，將斥資逾30億元在新竹鳳山工業區建新廠，並於現有竹科一廠、二廠現有空間擴增研發及智慧化產線。

台商回流方面，受美中貿易衝突影響，自行車供應鏈上下游台商陸續返台投資設廠，全球最大自行車鏈條廠桂盟企業因貿易衝突造成自行車整體市場波動，以及受高關稅直、間接衝擊與美國客戶下單趨緩的雙重影響；加上主力大廠陸續將出口美國、歐盟的部分訂單轉回台灣廠生產，為了配合短鏈供應零組件，桂盟決定斥資8億元在台南新化廠增設智慧化產線，加強精密模具及特殊表處理核心技術開發，運用多地彈性製造策略降低衝擊。未來將持續提升鏈條及零組件高值化，增加產品多元性。