政院明開院會 將通過600億元防疫特別預算

行政院明（27）日將召開院會，討論主計總處編列的600億元「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」（即新冠肺炎特別預算），預期將會順利通過，並盡速核轉立法院，最快下周一（3月2日）立法院就可開始審議。

行政院今日表示，有關預計明日在行政院院會通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，是依據2月25日立法院審議通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條規定編定，經費上限為600億元，其經費來源以移用以前年度累計的歲計剩餘300億元並舉債300億元支應。

其中有關社會救助與醫療保健的「防治」經費編有196億元，有關農業與經濟服務支出的「紓困及振興」經費編有404億元，分別由原民會、客委會、通傳會、內政部、教育部、經濟部、交通部、農委會、衛福部、文化部以及海委會等11個相關部會提出，總計600億元。

其內容，包括觀光產業行銷與補助、建置防疫服務平台、執行國境檢疫、中小企業融資保證、企業貸款利息補貼、餐飲商圈夜市或藝文振興抵用券、補助陸海空運、農漁業者產銷調節與利息補貼、購置病毒檢驗試劑耗材與儀器、防疫隔離假的補償金、海上防疫勤務所需的油料及維修費等。

行政院強調，有關詳細的預算內容，仍將以院會通過內容的為主。