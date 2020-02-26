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因應疫情 經濟部展延太陽光電躉購費率期限2個月

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

因應中國大陸新型冠狀病毒疫情，造成太陽光電零組件進口短缺議題，影響我國太陽光電案場完工時程，經濟部今（26）日召開「再生能源電能躉購費率審定會」，決議針對2019年度太陽光電躉購費率之適用期限，分別較原定期限展延二個月，至今年6月及8月，費率不變。

經濟部指出，考量新型冠狀病毒疫情為突發狀況，屬太陽光電業者不可預期之通案因素，部分太陽光電零組件如玻璃、塑料、接線盒等進口短缺，決議展延2019年度太陽光電躉購費率之適用期限二個月，減緩太陽光電業者因短期缺料之完工併網適用費率壓力。

經濟部說明，屬於不及10MW的再生能源發電設備，自2019年8月起至12月止取得同意備案者，展延至2020年8月31日止完工。若屬第三型再生能源發電設備，不及500瓩，自2019年10月起至12月止取得同意備案者，則展延至109年6月30日止完工。

經濟部強調，會議決議事項為依「再生能源發展條例」第9條第一項及「中華民國108年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」第19點規定，依法召開審定會針對2020年度所發生之情勢變遷研議解決方案，且不涉及變更2019年度審定會決議之躉購費率及其計算公式，僅為增訂2019年度太陽光電費率之展延期限規定。

前述展延期限亦考量原預定於2020年度年底完工之案例，透過分流新舊案之完工期程，協助業者減緩短期趕工壓力，並兼顧國內再生能源整體發展目標持續推動，經濟部後續將儘速預告「中華民國2019年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」修正草案。

太陽光電 再生能源 經濟部

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