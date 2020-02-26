台商回來、根留台灣再准4案 合計投資48億元

經濟部今（26）日召開歡迎台商回台方案、根留台灣方案審查會議，通過共四家企業投資48億元，分別為台商回台的桂盟企業、攸泰科技，以及根留台灣的統亞電子、邁萃斯精密。

經濟部指出，目前已有172家台商回流響應投資約7,172億元，帶來59,396個就業機會；47家根留台灣企業投資破千億來到約1,005億元，可創造7,396個本國就業機會。

總計投資台灣三大方案已帶動365家企業投資約8,794億元，預估創造72,876個本國就業機會，後續尚有94家企業排隊待審。

經濟部表示，貿易衝突造成自行車整體市場波動，受高關稅直、間接衝擊與美國客戶下單趨緩的雙重影響；加上主力大廠陸續將出口美國、歐盟的部分訂單轉回臺灣廠生產，為了配合短鏈供應零組件，桂盟決定擴大台灣產能，斥資8億元在台南新化廠增設智慧化產線，加強精密模具及特殊表處理核心技術開發，招募30位本國人才。

攸泰科技將投資5億元強化現有中和廠產能，從擴建廠房、新增產線、導入智能製造系統多管齊下來因應營運調度需求，以降低貿易戰高關稅衝擊，可創造183個本國工作機會。

統亞電子，將投入逾5億元在台南市和順工業區建置智慧化新廠，導入先進製程設備，加速產品研發與量產速度，以提升競爭力強化MIT形象，此次投資可帶來34名本國就業機會。

上銀集團成員邁萃斯精密，受限於現有竹北廠房空間狹隘，難以全面導入自動化設備，為了永續發展，將斥資逾30億元在新竹鳳山工業區建新廠、導入智慧自動化設備，並於現有竹科一廠、二廠現有空間擴增研發及智慧化產線，帶來250名本國就業機會。