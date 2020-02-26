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新冠疫情影響光電缺料 躉購費率期限展延2個月

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

由於新冠肺炎疫情影響，太陽光電關鍵設備零組件恐怕在3月就會出現斷鏈，業者呼籲2019年太陽光電躉購費率期限展延。經濟部次長曾文生表示，今日召開「再生能源電能躉購費率審定會」，已經確定將期限分別展延2個月至今年6月及8月。

經濟部表示，因應中國大陸新冠病毒疫情，造成太陽光電零組件，如玻璃、塑料、接線盒等進口短缺議題，影響我國太陽光電案場完工時程，經濟部今召開「再生能源電能躉購費率審定會」，考量到新冠疫情為突發狀況，是太陽光電業者不可預期的通案因素，決議針對2019年度太陽光電躉購費率的適用期限，分別展延至今年6月及8月，相較原規定期限延長2個月，減緩太陽光電業者因短期缺料的完工併網適用費率壓力。

經濟部說明，展延的適用對象皆是自去年10月到12月止取得同意備案者，期限分別為，不到10MW的再生能源發電設備，期限原為6月底，現展延至8月31日止完工；第三型再生能源發電設備，也就是不及500瓩設備，期限原本只到4月底，現展延至6月30日止完工。

經濟部強調，這次展延不涉及變更2019年度審定會決議的躉購費率及計算公式，展延期限也考量原預定於2020年度年底完工的案例，透過分流新舊案的完工期程，協助業者減緩短期趕工壓力。

太陽光電 經濟部 再生能源

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