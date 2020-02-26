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阻絕境外與超前部署 台韓防疫政策的關鍵差異

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本

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高虹安有AI助理 機器人掃臉測耳溫

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
高虹安（右）表示，AI也可運用在防疫上，像量體溫就可由機器人（左）代為執行，對防疫很有幫助。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
高虹安（右）表示，AI也可運用在防疫上，像量體溫就可由機器人（左）代為執行，對防疫很有幫助。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「我的助理都不是人！」民眾黨新科立委高虹安26日介紹她的專屬AI團隊，延續她出身科技業的背景，引進Pepper、Temi兩台機器人進國會當助理，它們不但能迎賓、收發公文，且還有人臉辨識功能，可以為每個見過的人建立檔案，還能拿耳溫槍管理進出人員，希望測試出機器人對醫療輔助的能耐。

國民黨立委蔣萬安有來測過年齡，測出來的結果竟然是25歲（實際超過40歲）！」人形機器人Pepper能接待客人，還有人臉辨識、測量年齡的功能，被助理「Z9」稱呼為「顏值擔當」，高虹安表示，每個測量過的人都會被要求輸入真實年齡，讓AI系統校正，提高辨識準確率。

而另一台機器人Temi，主要從事收發公文、搬運行李等庶務功能，且已經獲得大樓管理員的許可，未來可在同樓從和其他立委辦公室互動。高虹安表示，AI也可運用在防疫上，像是立法院駐警要幫出入人員量體溫這種簡單、枯燥的工作，就可由機器人代為執行，儘可能杜絕被肺炎病毒感染的機會。

除了Z9神龍（左）跟水母2位真人助理外，高虹安（右）還引進人形機器人（中）擔任國會助理，別開生面。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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機器人 國民黨 Pepper

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