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還沒3月氣溫已破30度 經部：今夏備轉容量率目標10%

聯合報 / 記者黃有容／即時報導
中央氣象局預測今年三到五月台灣氣溫偏暖，春雨雨量正常至偏少。 記者董俞佳／攝影
中央氣象局預測今年三到五月台灣氣溫偏暖，春雨雨量正常至偏少。 記者董俞佳／攝影

全台氣溫回暖，北中南部今日最高溫都突破30度，夏季供電再次受到矚目，經濟部表示，今年夏天備轉容量率目標仍然是10%，且通霄新機組5月上線後增加燃氣發電量，供電無虞之外，可持續減煤。不過，「以核養綠」團隊指出，事實上「核能才是減煤主因」，經濟部次長曾文生回應，別因此忽略台電的努力。

經濟部指出，去年台電的燃煤燃氣發電量「黃金交叉」，減煤有成，且隨著近年新燃氣機組陸續加入供電行列，今年5月通霄電廠345kV出口線路工程將正式完成，可再增加近100萬瓩供電能力，曾文生表示，以去年最高瞬間尖峰負載3738萬瓩計算，通霄機組大約可挹注3%左右，夏季尖峰用電無虞。

針對減煤成績，「以核養綠」團隊指出，根據台電資料，去年全年台電發電量和前一年比較，事實上燃氣、燃煤都減量，分別減少37.7億度和13.4億度，而蔡政府大力推動的光電和風力只分別成長0.2和1.0億度，核能則大幅增加44.9億度，「核能才是減煤主因」。若計入民營發電量，燃煤仍然比燃氣發電量多。

曾文生回應，「不要因此忽略台電的努力」，他指出，客觀來說，2018年和2019年的總用電成長數差異不大，因此比較兩年數據要去總用電量分配，由於核二二號機重啟，因此發電量增加，但核能配比一直都是「達上限無調整」，而且去年綠能也有增加。

台電 核能 供電

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