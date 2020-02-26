私募資本收購光寶科子公司 公平會拍板通過

針對私募股權業者貝恩資本（Bain Capital）收購光寶科（2301）旗下二間子公司股權，公平會今（26）日召開委員會審議通過決議，不禁止雙方結合行為。

公平會指出，美商貝恩資本是透過日籍子公司Kioxia Holdings Corporation（KHC）進行本次股權收購，KHC再透過台灣子公司「台灣鎧俠股份有限公司」及美國子公司「Kioxia America, Inc.」分別取得光寶科技旗下的台灣子公司「建興儲存科技股份有限公司」及美國子公司Lite-On Sales & Distribution Inc.（LSDI）股權。

公平會指出，KHC透過旗下子公司產銷NAND快閃記憶體及固態硬碟，光寶科技被收購的兩間子公司，則僅產銷固態硬碟，故本案件涉及「NAND快閃記憶體」及「固態硬碟」市場，其中NAND快閃記憶體是固態硬碟的原料。

公平會認為，NAND快閃記憶體及固態硬碟這二類產品，具有運費低、全球各地價格無顯著差異，交易相對人也容易於全球轉換交易對象等特色，本案結合之後，結合事業雙方在全球及台灣的NAND快閃記憶體市占率並不會改，雖固態硬碟市占率小幅增加，惟相關市場競爭業者眾多，市場處於相當競爭狀態，本案結合後不具有顯著限制競爭疑慮。

公平會最後表示，此案已經函詢目的事業主管機關、相關產品競爭同業及上下游交易相對人意見，並綜合研判前揭考量因素，最後依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。