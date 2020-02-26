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富人最愛海外投資 最愁財富傳承但無動作

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
中國信託銀行與資誠會計師事務所今天發布「2020台灣高資產客群財富報告」，調查發現，高資產客群對家族財富傳承有強烈需求，但近八成一年來沒有具體的財富傳承規劃。圖／中國信託提供
中國信託銀行與資誠會計師事務所今天發布「2020台灣高資產客群財富報告」，調查發現，高資產客群對家族財富傳承有強烈需求，但近八成一年來沒有具體的財富傳承規劃。圖／中國信託提供

中國信託銀行與資誠會計師事務所今天發布「2020台灣高資產客群財富報告」，調查發現，台灣高資產客群去年境外配置資產人數比例高達七成三，境外投資從中美逐步轉往東南亞等新興市場；高資產客群對家族財富傳承有強烈需求，但近八成一年來沒有具體的財富傳承規劃。

根據行政院主計總處所發布的國富統計以及富比士富豪排行榜等資料，預估今年台灣高資產客群人數達到41.17萬人，資產規模達25.85兆元。

為深入探究台灣高資產客群的財富管理需求的變化，資誠與中國信託合作，針對資產3千萬元以上的客戶進行調查與訪談，並以資產規模1.5億元以上及企業主及非企業主來區分，剖析財富變化、投資策略、傳承規劃以及未來財富管理的需求差異。

儘管全球經濟局勢不穩定，近九成高資產客群過去一年財富都增加，尤其資產規模1.5億元以上的高資產客群，過去一年財富增加的比重更高達九成五，顯然富人賺錢有一套。高資產客群財富累積的前三大來源分別為企業經營及分紅(47%)、薪資與獎金(18%)以及「金融商品的投資」(16%)。

分析財富布局策略，調查發現，資產規模1.5億元以上的客群，資金布局較廣，需要掌握境外整體投資市場環境與法令，對境外資金靈活運用有較高需求，看重「靈活」；資產規模的1.5億元以下客群，則對境外金融產品服務與稅務諮詢的需求較高，重視「穩建獲利」。

面對中美貿易戰持續延燒，高資產客群明顯減少對中國大陸投資，持續挹注東南亞地區。未來三年，企業主仍以全球布局為優先，從中國大陸撤出的資金，轉往東南亞地區布局；非企業主則持續投入經濟基本面相較穩定的美國市場及政策利多的東南亞新興市場。

除了增加財富來源，調查發現，高資產客群對於家族財富傳承有強烈需求，資產規模越高越重視，但近八成高資產客群，一年內並無具體規劃。主因是財富傳承議題牽涉到許多複雜的面向，包括資產的重配置與管理規模龐大及傳承者與繼承者無共識等，導致在規劃與實踐時，面臨到許多窒礙難行的議題。

調查發現高達，87%的高資產客群，在財富管理與投資需求上，傾向選擇「國內商業銀行財富管理或私人銀行單位」協助。有75%受訪者希望獲得「資產的重配置與管理諮詢」、「稅務、會計或法律事務等支援與諮詢」及「保單規劃諮詢」等財產移轉與稅務問題服務。

中國信託銀行與資誠會計師事務所今天發布「2020台灣高資產客群財富報告」，調查發現，台灣高資產客群去年境外配置資產人數比例高達七成三，境外投資從中美逐步轉往東南亞等新興市場。圖／資誠提供
中國信託銀行與資誠會計師事務所今天發布「2020台灣高資產客群財富報告」，調查發現，台灣高資產客群去年境外配置資產人數比例高達七成三，境外投資從中美逐步轉往東南亞等新興市場。圖／資誠提供

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