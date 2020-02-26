中火機組許可證已到期 中市府預估明發8張展延許可

環保署昨晚發布消息，撤銷台中市環保局廢止台電中火2、3號機組操作許可證的處分，等於宣告中火2部機組「廢證無效」。不過中火共10部燃煤機組，其餘8部機組許可證已經到期，台中市環保局表示，中火上周已繳交審查規費，預估明日將發放其他8部機組許可證。

盧秀燕上任後管制中火空汙不手軟，中火自去年11月27日起，全年生煤用量超過法定的1104萬噸，中市府兩度開罰300萬及600萬元，第三度稽查中火仍超量燃煤，盧秀燕宣布廢止第2、3號機組許可證，並加重裁罰900萬元。

台電日前為此向環保署陳情，獲中央環保署支持。環保署昨晚發布消息，撤銷台中市環保局廢止台電中火2、3號機組操作許可證的處分，等於宣告中火2機組「廢證無效」。

中火10部燃煤機組，中火的9號機已於去年10月11日到期，其餘9部機組也於今年2月24日到期，台電已提出展延申請，但環保局尚未發放剩餘8部機組許可證。

台中市環保局表示，中火已於2月21日繳交審查規費，預估明日將發放其他8部機組許可證，其中6、7、10號3部機組因3次違規均有操作，准予展延至110年12月31日，其餘5部機組展延至112年12月31日。而2、3號兩部機組許可證廢止後，依自治條例規定不會再核發新證，中火提起訴願後，目前都在市府訴願委員會審議中，接下來也由行政法院進行審理。