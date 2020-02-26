新冠肺炎防疫 經濟部3月大型活動延期至暑假

大甲媽祖遶境議題吵得沸沸揚揚，大型活動到底要不要辦讓人陷入兩難？經濟部今（26）日表示，工業局原訂於3月17日舉辦的「台灣資安大會」，以及3月25日的「全球系統整合商大會」，雖未取消，但都已確定延期，暫定都將在暑假期間舉辦。

據了解，去年於南港展覽館舉辦的「2019全球系統整合商大會(World System Integrator Conference)」，活動現場有來自全球超過20國、100位產官學研海外貴賓與200家台灣優質系統整合商參與盛會，活動期間參訪人次至少都是上千人以上。

此外，去年的「台灣資安大會」更有超過8,000人報名，參加者來自20多國，2800家企業、450位資安長、資訊長與會，總統蔡英文更親自站台支持國內資安產業。

經濟部表示，目前3月的二場大型活動都已確定延期，後續4、5月的大型活動，則會視疫情發展進行評估。

不過，亦有食品廠商私下抱怨，主辦單位世貿不讓參展單位取消，所以他們還是得硬著頭皮去擺，不然要被罰款，真是難為。