陸復工僅2成餘 工具機理事長：寄望第三季中恢復

新冠肺炎疫情延燒至今，台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲上午指出，大陸的疫情雖已見稍有緩和，但復工仍慢，目前僅2成餘；關鍵因素在於復工審查慢、當地城鄉活動未恢復和員工尚未完全回到工廠。

許文憲說，許多工具機業在大陸的工廠雖已提出復工申請，但是審查規定相當嚴，例如員工回來要先去飯店隔離，以及工廠要先備好口罩和相關細節等，但是住飯店的隔離費用超出一般的住宿水準甚多，工廠要備好足夠的口罩也有困難。

因此，目前已回廠的工人都以在地為主，人數僅是原有的2、3成而已；外地工人多數還未回廠，台幹至今也都還在台灣等待，要看何時疫情再緩和一些，以及所在地城市生活更趨正常後才會回廠。

他指出，大陸的疫情確有緩和，但因城市機能未恢復，貨仍送不出去，工廠目前幾無產能，離恢復正常還有一段距離。

許文憲說，原本預期在中美貿易戰後今年可以比去年產能成長5到10%，但如今看來，即使疫情在三、四月間確實降下來，但要恢復也還要兩個月，所以今年前兩季可說已經泡湯，目前僅能看看是否能在第三季中旬恢復生產。

他說，工具機業還有另一變數就是美日和歐盟的疫情，若是大陸降下來了，美日和歐盟卻發燒了，那麼這一波艱苦的時刻就還有的延長。