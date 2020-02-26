中火撤照遭環保署「蓋布袋」？ 中市府批侵害地方自治

台中市政府廢止中火2號、3號機組許可證，台電日前為此向環保署陳情，獲中央環保署支持。環保署昨天晚間正式發布消息，撤銷台中市環保局廢止台電中火2、3號機組操作許可證的處分，等於宣告中火2機組「廢證無效」。

台中市法制局長李善植昨天深夜列出5點對環保署的譴責，他說，環保署這種破壞司法救濟途徑的蠻橫作為，等於示範「以後人民對於行政機關的行政處分不服氣，都不用打官司，直接找中央的陳情就好」。

台中市廢止中火2部機組許可證，台電2月13日發函向環保署陳請，環保署2天內「火速」發函給台中市要求5日內改正。原本預計2月27日召開中火第一次300萬罰款訴願審議。未料，訴願會連召開都還沒開，就直接被環保署「蓋布袋」。

法制局長李善植仔細研究法條表示，依地方制度法第75條第2項及行政院環境保護署組織條例第3條規定，「縱使環保署想越過台中市政府，直接撤銷台中市政府環保局的行政處分，也要報請行政院撤銷」，環保署直接跳下來做業者的第一線打手，作法嚴重侵害台中市政府的地方自治權限。

李善植分析，環保署新聞稿依行政程序法第117條規定做撤銷，惟該條明文規定是在法定救濟期間經過後，才作撤銷，而本案件台中市環保局對中火所作的相關行政處分，經中火提起訴願後，目前都在市府訴願委員會審議中，接下來也由行政法院進行審理。

換句話說，相關法定救濟程序還在進行，李善植說，「環保署卻執意為業者出頭，不等司法調查程序，直接判業者勝訴」；台中市府質疑，難道環保署是已發覺中火違法事實明確，擔心法院將來對中火作不利的認定，所以搶先表態。

另外，依行政程序法第117條規定，若撤銷對公益有重大危害者，不得撤銷。李善植說，環保署撤銷環保局的處分後，讓中火十部機組火力全開，明顯是對公益有重大危害，依法不得撤銷，環保署所為不合法律之撤銷，應屬無效處分。

李善植說，再依據行政訴訟法第189條，法院審判也要斟酌雙方辯論意旨及調查證據之結果，並兼顧原告及被告之權利，才能下判斷，環保署對廢止許可證相關爭議，完全未向台中市政府環保局調閱有關行政處分的資料或作任何查證，只聽台電公司陳情之一面之詞，就直接撤銷環保局的相關行政處分，令人不敢苟同。

李善植譴責說，環保署這種破壞司法救濟途徑的蠻橫做法，以後人民對於行政機關的行政處分不服氣，都不用打官司，直接找中央的陳情就好。