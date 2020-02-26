救缺工！移工政策鬆綁 農、工、營造業並進

為解決農業缺工，勞動部去年四月開放乳牛飼育業及外展農務服務試辦計畫，昨天召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，通過農業移工名額再增加一千六百人，且擴大適用於蘭花、食用菇蕈、蔬菜、乳牛以外的畜牧飼育業、養殖漁業及外展農務，連同先前核定八百名，總計開放兩千四百名移工配額，預計下半年上路。

另外，除了營造業移工申請門檻鬆綁，彰濱工業區也首獲產業移工外展試辦計畫。

農業增額1600人 擴大適用別

根據統計，農業去年長期缺工七四八四人次、臨時缺工十二萬人次，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠昨說，目前乳牛飼育業加外展引進卅名移工，多為國內承接、部分自泰國引進，越南及印尼的勞動契約驗證則還在協商階段。

薛鑑忠說，昨通過農委會提案擴大移工適用範圍及增加名額，下次諮詢小組會議將請農委會專案報告成效。

農委會說，受少子化、勞動力人口不足、農漁村就業人口高齡化影響，農業勞工招募不易，也無法完全機械化，因此提案規畫外籍移工試辦行業擴大到蘭花、食用菇蕈、畜牧飼育及養殖漁業等長期性、常態性缺工行業。

彰濱工業區拍板試辦外展 國內首例

同樣有缺工問題的彰濱工業區，經濟部去年兩度提出產業移工外展試辦計畫，昨拍板通過試辦，預計今年下半年上路，這也是國內首度開辦的製造業移工外展模式。

薛鑑忠說，考量彰濱工業區地處偏遠招工不易、因應美中貿易戰等情事廠商有急單需求等，昨諮詢小組同意開放試辦名額五十人，將由非營利組織擔任雇主，負責派遣移工到工業區廠商工作，最短三個月、最長六個月，但進用移工比率不得超過四成。

營造業公共工程 申請門檻降至10億

此外，營造業移工申請門檻，原訂公共工程計畫經費需達一百億元才能申請，公共工程會昨提案，經考量百億門檻定義模糊、偏鄉工程人力不足導致流標、營造業移工僅四千多人整體占比低等，決議將鬆綁讓工程總經費十億元以上就具申請資格，推估將增加一三八二名營造業移工，最快三月底就能實施。