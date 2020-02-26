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名家觀點／全面健壯供應鏈的韌性

經濟日報 / 李淳

過去幾天，新冠肺炎在中國大陸官方公布的確診人數下降，疫情看似緩解，實情是否趨緩有待觀察。另一方面日、韓疫情爆發高峰期，短期內還看不到落幕之日。長期看新冠肺炎終究會退去，但其對全球供應鏈帶來的影響，很可能是永久性的改變。

歷史事件發生的順序，往往會成為決定性因素。若是新冠肺炎疫情早一年爆發，美中貿易戰會不會開打呢？（或至少激烈程度）。如今貿易戰加上疫情這隻黑天鵝，恐導致全球供應鏈的世紀大遷移，不但不會隨著疫情結束而停頓，可能還會加速。

過去30年來全球供應鏈架構越來越深化，分工（分包）網絡日趨複雜、衛星工廠及國家越來越多，供應鏈管理本身就已成為一種「營業秘密」，而台商在此一階段不斷勝出，很多時候正是靠供應鏈管理的know-how。然而專業分工越細，脆弱度也越高，致使一個環節出錯，整個鏈條就會停擺。

過去五年來，先是重要海域的海盜猖獗、到朝鮮半島及南海政經衝突，讓重要供應鏈運輸通道的軍艦跟商船一樣多，再加上地震、疫情等天災，以及歐盟開始課徵碳足跡稅（簡言之，運輸足跡越長越貴），讓供應鏈岸斷鏈頻率升高，導致對供應鏈脆弱度及韌性的討論升溫。另一方面，各種自動化、AI、3D列印等降低生產成本的科技突飛猛進，加上各國政府為降低產業外移速度，祭出各種獎勵措施，於是「在地生產、短鏈革命」發展有加速的趨勢。

在美中貿易戰之前，企業及產業對這種趨勢的感受及領域各有不同；「在地生產、短鏈革命」對許多企業而言只是一種科學新知。在美中貿易戰從口水走向真槍實彈，科技戰也越演越烈後，有越來越多的企業開始發現，不但供應鏈結構要重新檢視、移動才能避險，在地生產、短鏈革命可能已是無可迴避的問題。

新冠肺炎疫情導致大陸製造業接近停擺。這個供應鏈核心停機來的太突然，再度以戲劇化的張力凸現出供應鏈脆弱度及韌性的問題。基本上，這次危機彰顯出二個供應鏈脆弱的老問題，一是「國家集中」問題，一是「區域集中」問題。以台灣為例，80%的資通訊產能在對岸，LED生產也近五成，停機短期的大傷無法規避，事後怕元氣也要很久才能恢復。區域集中問題可以Honda汽車為例，其在中國大陸產能近五成在武漢周邊，是這次衝擊最大的外資之一。

有這些集中問題的廠商，並非對風險無感，而是在傳統製造科技中，集中度往往能帶來顯著的規模經濟效益。面對陸續來到的在地生產、美中貿易戰及疫情衝擊，雖然有些會短暫退場，但長期趨勢已然明顯。

因而除繼續擁抱規模經濟外，企業就算心不甘情不願，都必須開始有以下的布局認知。一、（尤其是老闆們）加速對新生產科技的接受及了解，才能真正評估導入前後的成本、風險、效益等差異。二、加速分散式（Distributed）供應鏈的布局規畫。例如大陸市場還是有商機、對台灣是首選但很貴、越南已經很壅擠，那麼替代方案為何？三、加速建立分散式供應鏈的管理架構及運作機制，將台商的優勢帶入下世代結構。歸納而言，面對巨變，我們需要的不僅是台商的韌性，更要全面健壯供應鏈的韌性。

（作者是中經院WTO及RTA中心副執行長）

疫情 貿易戰

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