國產署挺企業 近兩年釋地逾500公頃

財政部國產署表示，配合企業用地需求，2018年、2019年兩年間分別透過出租、出售、委託經營、共同開發等四管道，釋出逾500公頃的國有非公用土地，解決企業用地需求。不過去年財政部推廣企業採專案設定地上權方式，目前尚未成案，官員表示仍會繼續配合主管機關及產業需求，以合適方式釋地供企業使用。

配合台商回流政策，國產署主秘王彩葉表示，近兩年已透過多元方式釋出國有非公用土地，2018年、2019年共釋出1,243筆，約528.71公頃，其中又以委託經營方式占最大宗。

國產署表示，委託經營方式是由受託人支付權利金，並自負經營盈虧，兩年間共釋出362.92公頃，其中有一塊面積高達205.5公頃的國有鹽業用地，是委託台電設置太陽光電，裝置容量達150MW（百萬瓦），可提供企業用電，是最成功的案例之一。

此外與目的事業主管機關共同開發共釋出約100公頃，國產署舉例，像是與桃園市政府合作，釋出楊梅幼獅工業區11.4公頃國有地，由桃市府規劃招商引進新創，預估吸引88億元民間資金，提供2,500個工作機會。

透過出售釋出的國有地共37.16公頃，例如配合桃園市政府開發桃園科技工業園區第二期產業園區，就出售了16.92公頃土地，協助桃市府聚焦產業群聚，將引入高科技產業、物流產業等。

出租方式則釋出28公頃，多是配合產創條例第65條，協助企業取得用地。

國產署表示，將秉持積極配合中央目的事業主管機關及地方政府需求，協助篩選適宜國有非公用土地，共同滿足企業設廠投資用地。