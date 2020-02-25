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除新冠肺炎外 中華信評：台灣銀行業面臨三大挑戰

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
中華信評今（25）日表示，台灣銀行業受到美中貿易爭端持續、低利率、以及國內競爭依舊激烈等三大因素的影響，未來一年的績效表現勢必會繼續維持在略顯偏弱的水準。 報系資料照／記者孫中英攝
中華信評今（25）日表示，台灣銀行業受到美中貿易爭端持續、低利率、以及國內競爭依舊激烈等三大因素的影響，未來一年的績效表現勢必會繼續維持在略顯偏弱的水準。 報系資料照／記者孫中英攝

華信評今（25）日表示，台灣銀行業受到美中貿易爭端持續、低利率、以及國內競爭依舊激烈等三大因素的影響，未來一年的績效表現勢必會繼續維持在略顯偏弱的水準。

中華信評今日公布的一篇標題為「資本水準有助台灣銀行業吸收經濟風險」報告，該篇報告指出，由於台灣高度依賴對中國的出口，新冠肺炎疫情的爆發已使台灣銀行業在短期內面臨的信貸風險為之升高。

不過，近年來台灣銀行業資本水準的逐步提升，加上本地市場充裕的流動性等因素，應能為銀行在因應日益升高的信貸風險時提供一定程度的緩衝空間。

儘管台灣各銀行在近年來已將對中國的曝險程度降低至可控管的範圍內，台灣銀行業在海外對中國的曝險部位仍僅次於對美國的曝險水準。不過，疫情的爆發無異加劇了台灣銀行業面臨的獲利能力壓力。

中華信評分析師周怡華表示，台灣在出口與觀光方面對中國程度不一的高度依賴，升高了銀行業的短期風險。不過，中華信評認為，台灣銀行業擁有充裕的資本水準，可協助其吸收來自此一暫時性經濟衝擊對台灣造成的潛在經濟影響，因為台灣的銀行業擁有介於允當至強等級之間的資本水準。

中華信評對台灣經濟的基本情境假設，台灣銀行業會因新冠肺炎疫情影響而出現負向評等行動的可能性非常有限。前述預期的前提包括新冠肺炎疫情將在第1季末時趨緩，且整體經濟可望在製造業者逐漸回復正常營運產能之後，於2021年時出現反彈。

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