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環保署提三大理由 撤銷中市府對中火裁處

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
臺中市環保局3次處分中火時生煤用量（分別為1,191萬、1,217萬及1,231萬公噸）均未超過1,260萬公噸。環保署提供。
臺中市環保局3次處分中火時生煤用量（分別為1,191萬、1,217萬及1,231萬公噸）均未超過1,260萬公噸。環保署提供。

台中市環保局裁罰台中發電廠，環保署今（25）日提出三大理由指出，中市府環保局明顯違背行政程序法信賴保護原則，錯誤引用空汙法，環保署依據行政程序法規定，撤銷中市府對中火裁處，回歸展延審查。

環保署表示，後續中火原經台中市環保局廢止的2號機及3號機發電機組操作許可證及生煤使用許可證，將回到展延審查狀況，由台中市環保局依空汙法相關規定繼續審查，再做成准駁，環保署並未侵犯地方政府依法審查的權力。

環保署表示，台中市環保局對中火於2019年12月間，認定全廠生煤年使用量超過許可證核定量，三次以違反空汙法告發，並廢止兩部發電機組許可證的相關處分案，經查違規事實並不具備，有下列違誤之處，因此原處分並不合法，環保署提出三大理由，撤銷中火裁處。

第一，中火共十個機組，2017年前已分別取得台中市環保局所核發操作許可證，每一機組所核定的生煤年使用量為210萬公噸，全廠共2,100萬公噸，又台中市環保局為管制生煤使用量，再於2017年11月附帶登載要求全廠生煤使用量需「1,600萬公噸或4年內減少四成」。

若依「4年內減少四成」此較嚴格要求，2,100萬公噸減四成，應為1,260萬公噸，但台中市環保局三次處分中火時生煤用量（分別為1,191萬、1,217萬及1,231萬公噸）均未超過1,260萬公噸，且該處分生煤用量計算起訖時間，並非以同一年度全年（即每年1月1日至12月31日）操作情形計算，亦與空汙法規定不同。

第二，中火因提升防制設備效率申請M02（2號機）許可證異動，但台中市環保局在2019年11月19日核發許可證內容，逕將「108年1月26日至109年1月25日全廠生煤年使用量不得超過1104萬噸…」等非屬中火原申請項目內容，自行載入許可證之燃料用量規定備註欄中，藉以創造裁處條件，已違反「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」（下稱管理辦法）第31條審查範圍不得及於申請項目或內容以外之事項，及第42條審核機關不得以任何形式之處分增加法規所未明定之義務等規定。

第三，台中市環保局於2019年11月20日以「誤繕」為由，直接改變原來許可證內容，要求中火提前一年減少全廠生煤用量達40%，造成業者應變不及，也影響操作的穩定性，有違行政程序法強調的信賴保護原則及既有法律秩序之安定。

環保 空汙

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