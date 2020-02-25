除了做口罩 經部再籌生產防護衣、隔離衣

經濟日報 / 記者林于蘅/台北即時報導

經濟部除了做口罩，防護隔離也包辦生產。經濟部25日指出，有關前線的防疫人員需要裝備，已與國內的原料供應商、製造商聯繫，除了原有向國外採購、進口的合約繼續執行外，國內也要有產能，來趕工生產防護衣及隔離衣。

面對新型冠狀肺炎，防護衣及隔離衣是保護前線防疫人員的重要裝備，在疫情指揮中心的請求下，經濟部除了原有向國外採購、進口的合約繼續執行外，已經與國內的原料供應商、製造商聯繫，趕工生產防護衣及隔離衣。

經濟部說明，防護衣的部分，將由國內衛普公司供應原料，由恆儀公司製作，國軍也會提供人力協助，將陸續交付衛福部10萬件防護衣。　

至於隔離衣，除已向國外採購進口外，國內南六公司也可以供應原料，再由儒鴻、聚陽、台南企業、神采、台覲等企業協助製作，並將陸續交付衛福部100萬件隔離衣。

經濟部指出，雖然疫情影響全球產業鏈，但台灣的紡織業已經轉移產能，反而受惠轉單效益，訂單滿載；不過，在經濟部協調下，台灣企業的全力相挺，將部份產能釋出，協助國內製造防疫物資，讓醫護人員在防疫戰場上無後顧之憂。

經濟部 口罩

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