救缺工！彰濱工業區將開放「移工外展」

為解決缺工問題，經濟部工業局去年兩度提出產業移工外展試辦計畫，規劃由非營利組織引進產業移工，供彰濱工業區廠商因應急單之用，勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，會中終於拍板通過彰濱工業區試辦移工外展，預計今年下半年上路。這也是國內首度開辦的製造業移工外展模式。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，彰濱工業區移工外展計畫是第3次由經部提到政策小組討論，考量彰濱工業區地處偏遠招工不易、因應美中貿易等情事廠商有急單需求等，今天諮詢小組同意開放試辦名額50人。

薛鑑忠說明，彰濱工業區移工外展將比照農業外展模式，由非營利組織擔任雇主，負責派遣移工到工業區廠商工作，最短3個月、最長6個月，但進用移工比例不得超過4成。

此外，據農委會資料，農業長期缺工達7484人次、臨時缺工則達12萬人次，農委會去年已經向勞動部申請乳牛飼育業及農業外展，今再提案希望擴大適用範圍及增加名額。

薛鑑忠說，諮詢小今組也通過農業移工名額再增加1600名，可用於蘭花、食用菇蕈、蔬菜、乳牛以外的畜牧飼育業、養殖漁業及外展農務，連同先前核定的800名，總計開放2400名移工配額，預計下半年上路。

至於去年開放的農業外展，薛鑑忠表示，目前400名配額已全數核定，乳牛飼育業加外展約引進30名移工，其中多為國內移工直接承接，部分自泰國引進，越南及印尼的勞動契約驗證則還在協商。