打造更有質感的卡 美國運通簽帳白金卡金屬版上市　

台經院今天公布1月營業氣候測驗點，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情已在1月逐漸顯現，多數廠商對未來看法轉為悲觀，製造業、服務業與營建業三大產業測驗點全部下滑。其中，製造業結束先前連兩個月上揚態勢轉為下滑，營建業更是大幅下滑8.41點，創下2019年5月以來的新低。台經院也預言，2月調查一定會比1月更差。

2020-02-25 14:41