打造更有質感的卡 美國運通簽帳白金卡金屬版上市
美國運通在台宣布簽帳白金卡金屬版上市，透過獨特質感金屬卡面彰顯用戶時尚品味，美國運通簽帳卡提供的餐飲、品味到生活，白金卡金屬版皆一卡包辦。
美國運通表示，美國運通簽帳白金卡會員權益不僅涵蓋全球各地機場貴賓室、豪華酒店住宿及名廚美饌優惠、知名酒店集團免費旅遊會籍等專榮禮遇，還有專屬白金秘書專業團隊提供個人化旅遊行程規劃等體貼服務，且全天候配備全球支援服務。
台灣美國運通董事長暨總經理郭豐賓表示，為了滿足會員不斷變化的需求及喜好，並看好台灣新世代菁英商機，美國運通推出美國運通簽帳白金卡金屬版，讓他們坐享美國運通環球網絡賦予之世界級體驗及服務。
台灣美國運通發行之簽帳卡國外運通提現手續費，提領金額1%或新台幣100元（ 以較高者為準）。還有全球眾多機場為會員備妥超過1,200家VIP機場貴賓休息室 ；會員憑簽帳白金卡金屬版享有超過1,000間的知名五星級豪華酒店及度假村住宿優惠等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言