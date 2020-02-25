台灣AI雲投入防災 3分鐘預測未來1小時水情變化

國研院利用台灣AI雲，整合即時水情監測、模擬運算技術，在3分鐘內完成未來1小時的水情變化預測，供地方政府做防災規劃。目前已與4個縣市合作，預計2021年全台都可使用。

氣候變遷造成極端降雨的情形加劇，如何有效防汛已成為城市規劃的重要課題。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心以台灣AI雲，整合物聯網即時水情監測、高效能物理模型演算的水情趨勢推估，同時輔以淹水和雨量的歷史數據，可在短短3分鐘內處理全台各縣市的水情數據，提供未來1小時的都市水情變化預測報告，供各級地方政府進行防災規劃。

此外，配合人工智能聯網時代來臨，國研院國網中心更進一步將臺灣AI雲結合物聯網，發展「智慧防汛」系統，由原本的通報後被動式救災，轉換為可感知與預判的主動式避災，幫助政府單位提前佈署，減少民眾生命財產的損失。

國網中心說明，2019年颱風期間，這套系統已成功與經濟部水利署合作進行預報作業，提供台中、台南、高雄、屏東四個縣市的水情預報，以利應變單位評估並執行最適當的防救災措施，同時協助第一線的防救災人員更了解災害發展，讓防救災出勤多了一分保障。

國網中心指出，這套系統預計在2021年底可完成全台水情預報的佈建，屆時全台各縣市都可使用智慧防汛系統，做為防救災的工具。